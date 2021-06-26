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Розвідка США оприлюднила звіт про НЛО

Субота, 26 червня 2021, 05:43
Розвідка США оприлюднила звіт про НЛО

Американський уряд заявив, що не має пояснень щодо десятків невстановлених літаючих об'єктів, побачених військовими пілотами.

Джерело: ВВС, звіт директора Національної розвідки США

Деталі: У звіті Пентагону, опублікованому в п'ятницю, йдеться про 144 повідомлення про явища, виявлені з 2004 року, всі, крім одного, залишаються незрозумілими.

Це не виключає ймовірності того, що предмети є позаземними.

Конгрес зажадав звіту після того, як американські військові повідомили про численні випадки об'єктів, які бачили хаотичне переміщення в небі.

Потім Пентагон створив у серпні минулого року оперативну групу "Невідомі повітряні явища" для вивчення звітів.

Робота групи полягала в тому, щоб "виявляти, аналізувати і каталогізувати" ці явища, а також "отримувати уявлення" про "природу та походження" НЛО, - заявив Пентагон.

У проміжній доповіді, опублікованій у п'ятницю, зазначається, що більшість із 144 зареєстрованих випадків "неідентифікованих повітряних явищ", що називаються UAP (НЛО), надійшли за останні два роки після того, як ВМС США запровадили стандартизований механізм звітності.

У 143 із зареєстрованих випадків вони "не мають достатньої інформації в наборі даних, щоб дати випадкам конкретні пояснення".

У звіті зазначили, що "немає чітких вказівок на те, що існує якесь неземне пояснення" для літаючих об’єктів, але також не виключив його.

НЛО, "мабуть, не мають єдиного пояснення", - йдеться у звіті.

Припускають, що деякі з них можуть бути технологіями інших країн, таких як Китай або Росія, інші можуть бути природними атмосферними явищами, такими як кристали льоду, а деякі можуть бути "пов'язані з розробками та класифікованими програмами американських структур".

Об’єкт, який змогли ідентифікувати "з високою впевненістю", був визначений як "велика повітряний куля", - йдеться у звіті.

У ній також додано, що НЛО "ставить питання безпеки польотів і може становити виклик національній безпеці США".

Зараз робоча група "шукає нові шляхи збільшення збору" звітів та збирає більше інформації, додаючи, що "збільшення фінансування" допоможе "додатково вивчити теми, викладені в цьому звіті".

Передісторія:

  • У квітні 2020 року Пентагон опублікував на своєму сайті відеозаписи, на яких показані "непізнані явища".
  • Розвідка Сполучених Штатів підготувала звіт про невизначені літаючі об'єкти.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАрозвідкакосмос
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