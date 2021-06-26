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Разведка США обнародовала отчет о НЛО

Суббота, 26 июня 2021, 05:43

Американское правительство заявило, что не имеет объяснений десяткам неустановленных летающих объектов, увиденных военными пилотами.

Источник: ВВС, отчет директора Национальной разведки США

Детали: В отчете Пентагона, опубликованном в пятницу, говорится о 144 сообщениях о явлениях, обнаруженных с 2004 года, все, кроме одного, остаются непонятными.

Это не исключает вероятности того, что предметы являются внеземными.

Конгресс потребовал отчета после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях объектов, которые видели хаотическое перемещение в небе.

Затем Пентагон создал в августе прошлого года оперативную группу "Неизвестные воздушные явления" для изучения отчетов.

Работа группы заключалась в том, чтобы "выявлять, анализировать и каталогизировать" эти явления, а также "получать представление" о "природе и происхождении" НЛО, - заявил Пентагон.

В промежуточном докладе, опубликованном в пятницу, говорится, что большинство из 144 зарегистрированных случаев "неидентифицированных воздушных явлений", называемые UAP (НЛО), поступивших за последние два года после того, как ВМС США ввели стандартизированный механизм отчетности.

В 143 из зарегистрированных случаев они "не имеют достаточной информации в наборе данных, чтобы дать случаев конкретные объяснения".

В отчете отметили, что "нет четких указаний на то, что существует какое-то неземное объяснение" для летающих объектов, но также не исключил его.

НЛО, "по-видимому, не имеют единого объяснения", - говорится в отчете.

Предполагают, что некоторые из них могут быть технологиями других стран, таких как Китай или Россия, другие могут быть естественными атмосферными явлениями, такими как кристаллы льда, а некоторые могут быть "связаны с разработками и классифицированными программами американских структур".

Объект, который смогли идентифицировать "с высокой уверенностью", был определен как "большой воздушный шар", - говорится в отчете.

В нем также добавлено, что НЛО "ставит вопрос безопасности полетов и может составлять вызов национальной безопасности США".

Сейчас рабочая группа "ищет новые пути увеличения сбора" отчетов и собирает больше информации, добавляя, что "увеличение финансирования" поможет "дополнительно изучить темы, изложенные в этом отчете".

Предыстория:

  • В апреле 2020 года Пентагон опубликовало на своем сайте видеозаписи, на которых показаны "неопознанные явления".
  • Разведка США подготовила и отчет о неопознанных летающих объекта.

Темы: СШАразведкакосмос


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