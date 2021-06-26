Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка США обнародовала отчет о НЛО

Суббота, 26 июня 2021, 05:43
Разведка США обнародовала отчет о НЛО

Американское правительство заявило, что не имеет объяснений десяткам неустановленных летающих объектов, увиденных военными пилотами.

Источник: ВВС, отчет директора Национальной разведки США

Детали: В отчете Пентагона, опубликованном в пятницу, говорится о 144 сообщениях о явлениях, обнаруженных с 2004 года, все, кроме одного, остаются непонятными.

Это не исключает вероятности того, что предметы являются внеземными.

Конгресс потребовал отчета после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях объектов, которые видели хаотическое перемещение в небе.

Затем Пентагон создал в августе прошлого года оперативную группу "Неизвестные воздушные явления" для изучения отчетов.

Работа группы заключалась в том, чтобы "выявлять, анализировать и каталогизировать" эти явления, а также "получать представление" о "природе и происхождении" НЛО, - заявил Пентагон.

В промежуточном докладе, опубликованном в пятницу, говорится, что большинство из 144 зарегистрированных случаев "неидентифицированных воздушных явлений", называемые UAP (НЛО), поступивших за последние два года после того, как ВМС США ввели стандартизированный механизм отчетности.

В 143 из зарегистрированных случаев они "не имеют достаточной информации в наборе данных, чтобы дать случаев конкретные объяснения".

В отчете отметили, что "нет четких указаний на то, что существует какое-то неземное объяснение" для летающих объектов, но также не исключил его.

НЛО, "по-видимому, не имеют единого объяснения", - говорится в отчете.

Предполагают, что некоторые из них могут быть технологиями других стран, таких как Китай или Россия, другие могут быть естественными атмосферными явлениями, такими как кристаллы льда, а некоторые могут быть "связаны с разработками и классифицированными программами американских структур".

Объект, который смогли идентифицировать "с высокой уверенностью", был определен как "большой воздушный шар", - говорится в отчете.

В нем также добавлено, что НЛО "ставит вопрос безопасности полетов и может составлять вызов национальной безопасности США".

Сейчас рабочая группа "ищет новые пути увеличения сбора" отчетов и собирает больше информации, добавляя, что "увеличение финансирования" поможет "дополнительно изучить темы, изложенные в этом отчете".

Предыстория:

  • В апреле 2020 года Пентагон опубликовало на своем сайте видеозаписи, на которых показаны "неопознанные явления".
  • Разведка США подготовила и отчет о неопознанных летающих объекта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАразведкакосмос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: