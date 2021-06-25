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У Москві четвертий день поспіль рекорд смертності від COVID

П'ятниця, 25 червня 2021, 13:09

Більше 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за минулу добу, померли 98 пацієнтів. Число смертей четвертий день поспіль б'є рекорд за весь період пандемії.

Джерело: дані оперативного штабу з контролю ситуації з COVID-19, які передає російський "Интерфакс"

Деталі: За даними штабу, напередодні повідомлялося про 92 померлих за добу.

Всього з початку пандемії померли 21 876 москвичів.

Загальна кількість зафіксованих в Москві випадків COVID-19 на 25 червня становить більше 1,3 мільйона.

У червні захворюваність COVID-19 в Москві повернулася до значень початку січня 2021 року, потім грудня 2020 року. На попередньому тижні у столиці РФ були послідовно зафіксовані два максимуми добової захворюваності за весь час пандемії - понад 9 тис. випадків.

Передісторія:

  • З початку червня в Росії зростає добова кількість нових заражень COVID-19.
  • Із 12 до 20 червня у столиці РФ Москві знову ввели карантин через найвищі з грудня 2020 року епідемічні показники. 
  • 13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.

Теми: коронавірусРосіяжертвиCovid-2019


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