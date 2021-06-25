У Москві четвертий день поспіль рекорд смертності від COVID

Більше 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за минулу добу, померли 98 пацієнтів. Число смертей четвертий день поспіль б'є рекорд за весь період пандемії.

Джерело: дані оперативного штабу з контролю ситуації з COVID-19, які передає російський "Интерфакс"

Деталі: За даними штабу, напередодні повідомлялося про 92 померлих за добу.

Всього з початку пандемії померли 21 876 москвичів.

Загальна кількість зафіксованих в Москві випадків COVID-19 на 25 червня становить більше 1,3 мільйона.

У червні захворюваність COVID-19 в Москві повернулася до значень початку січня 2021 року, потім грудня 2020 року. На попередньому тижні у столиці РФ були послідовно зафіксовані два максимуми добової захворюваності за весь час пандемії - понад 9 тис. випадків.

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