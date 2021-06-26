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Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса

Суббота, 26 июня 2021, 06:40

За сутки 24 июня в мире диагностировали более 408 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии Индии и Колумбии, а в Европе – Россия, Великобритания, Испания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 79 000 новых заражений, в Индии – более 49 000, а в Колумбии - почти 32 000 случаев.

Кроме того, более 24 000 больных зарегистрировали в Аргентине, а в России – более 20 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находится Индонезия.

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания, по смертности – Россия.

 

Украина среди стран мира занимает 49 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 6 позицию.

В мире умерли за сутки более 8 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 165 762 431 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 925 171 смерти от COVID-19.

Напомним: Более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за 24 июня, умерли 98 пациентов. Число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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