Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції під час футбольного матчу виникла стрілянина, загинув чоловік

Субота, 26 червня 2021, 07:08
У Франції під час футбольного матчу виникла стрілянина, загинув чоловік

Під час футбольного матчу в Марселі сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина.

Джерело: La Provence

Деталі: За даними джерел видання, через стрілянину під час міжрайонного матчу загинув 30-річний чоловік.

Крім того, ще одна людина отримала важке поранення.

Як повідомляє видання, це могли бути двоє гравців команди "Мальпассе".

Вказують і на те, що за кілька метрів від місця стрілянини знайшли спалений автомобіль.

Нагадаємо: У Парижі у квітні сталася стрілянина біля лікарні, внаслідок якої одна людина загинула і одна отримала поранення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціяфутболкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: