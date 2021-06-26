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У Франції під час футбольного матчу виникла стрілянина, загинув чоловік

Субота, 26 червня 2021, 07:08

Під час футбольного матчу в Марселі сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина.

Джерело: La Provence

Деталі: За даними джерел видання, через стрілянину під час міжрайонного матчу загинув 30-річний чоловік.

Крім того, ще одна людина отримала важке поранення.

Як повідомляє видання, це могли бути двоє гравців команди "Мальпассе".

Вказують і на те, що за кілька метрів від місця стрілянини знайшли спалений автомобіль.

Нагадаємо: У Парижі у квітні сталася стрілянина біля лікарні, внаслідок якої одна людина загинула і одна отримала поранення.

Теми: Франціяфутболкримінал


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