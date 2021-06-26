Во Франции во время футбольного матча возникла стрельба, погиб человек

Во время футбольного матча в Марселе произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.

Источник: La Provence

Детали: По данным источников издания, из-за стрельбы во время межрайонного матча погиб 30-летний мужчина.

Кроме того, еще один человек получил тяжелое ранение.

Как сообщает издание, это могли быть двое игроков команды "Мальпассе".

Указывают и на то, что в нескольких метрах от места стрельбы нашли сожженный автомобиль.

Напомним: В Париже произошла стрельба возле больницы, в результате которой один человек погиб и один получил ранения.