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Во Франции во время футбольного матча возникла стрельба, погиб человек

Суббота, 26 июня 2021, 07:08
Во Франции во время футбольного матча возникла стрельба, погиб человек

Во время футбольного матча в Марселе произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.

Источник: La Provence

Детали: По данным источников издания, из-за стрельбы во время межрайонного матча погиб 30-летний мужчина.

Кроме того, еще один человек получил тяжелое ранение.

Как сообщает издание, это могли быть двое игроков команды "Мальпассе".

Указывают и на то, что в нескольких метрах от места стрельбы нашли сожженный автомобиль.

Напомним: В Париже произошла стрельба возле больницы, в результате которой один человек погиб и один получил ранения.

Темы: Францияфутболкриминал
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