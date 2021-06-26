Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі від осколкового поранення загинув український військовий

Субота, 26 червня 2021, 07:56
На Донбасі від осколкового поранення загинув український військовий

За добу 25 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби – 2 порушення "тиші", загинув військовий ЗСУ.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку 26 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: