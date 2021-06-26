На Донбасі від осколкового поранення загинув український військовий

За добу 25 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби – 2 порушення "тиші", загинув військовий ЗСУ.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку 26 червня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.