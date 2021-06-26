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На Донбассе от осколочного ранения погиб украинский военный

Суббота, 26 июня 2021, 07:56

За сутки 25 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток – 2 нарушения "тишины", погиб военный ВСУ.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: В районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Майорска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавились средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7:00 утра 26 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс


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