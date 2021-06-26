Коронавірус: зменшилась кількість нових хворих та летальних випадків

За минулу добу в Україні виявили 756 випадків коронавірусу, померли 35 хворих, одужали 1835 інфікованих.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед нових хворих 29 дітей та 12 медичних працівників. 25 червня до лікарень потрапили 526 осіб із коронавірусом.

Всього за добу було зроблено 45863 тестів. З них найбільше методом ПЛР – 21 715. Також 8880 осіб протестували методом ІФА та 15340 – експрес-тестами.

МОЗ

Найбільше хворих виявили у столиці – 205 осіб. В Київській області зареєстрували 54 випадки, у Харківській – 44, у Сумській – 40 та 33 випадки у Львівській.

Загалом за весь час пандемії в Україна захворіло 2 233 546 людей. З них вже одужало 2 161 972 хворих, померли 52 269 пацієнтів.

Що передувало: 24 червня в Україні зафіксували 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 53, госпіталізували 489 осіб, одужали 2 405 осіб.