Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: зменшилась кількість нових хворих та летальних випадків

Субота, 26 червня 2021, 08:34
Коронавірус: зменшилась кількість нових хворих та летальних випадків
Дашборд УП

За минулу добу в Україні виявили 756 випадків коронавірусу, померли 35 хворих, одужали 1835 інфікованих. 

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед нових хворих 29 дітей та 12 медичних працівників. 25 червня до лікарень потрапили 526 осіб із коронавірусом. 

Всього за добу було зроблено 45863 тестів. З них найбільше методом ПЛР – 21 715. Також 8880 осіб протестували методом ІФА та 15340 – експрес-тестами. 

 
МОЗ

Найбільше хворих виявили у столиці – 205 осіб. В Київській області зареєстрували 54 випадки, у Харківській – 44, у Сумській – 40 та 33 випадки у Львівській. 

Загалом за весь час пандемії в Україна захворіло  2 233 546 людей. З них вже одужало 2 161 972 хворих, померли 52 269 пацієнтів. 

Що передувало: 24 червня в Україні зафіксували 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 53, госпіталізували 489 осіб, одужали 2 405 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: