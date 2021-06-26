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Коронавирус: уменьшилось количество новых больных и смертей

Суббота, 26 июня 2021, 08:34
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За прошедшие сутки в Украине обнаружили 756 случаев коронавируса, умерли 35 больных, выздоровели 1835 инфицированных.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 29 детей и 12 медицинских работников. 25 июня в больницы попали 526 человек из коронавирусом.

Всего за сутки было сделано 45 863 тестов. Из них больше всего методом ПЦР – 21 715. Также 8880 человек протестовали методом ИФА и 15340 – экспресс-тестами.

 

Больше всего больных обнаружили в столице – 205 человек. В Киевской области зарегистрировали 54 случая, в Харьковской – 44, в Сумской – 40 и 33 случая во Львовской.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 233 546 человек. Из них уже выписаны 2 161 972 больных, умерли 52 269 пациентов.

Что предшествовало: 24 июня в Украине зафиксировали 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 летальных случаев – 53, госпитализировали 489 человек, выздоровели 2405 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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