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Наслідки негоди в кількох областях: травмовані люди та підтоплені будинки

Субота, 26 червня 2021, 09:52

Внаслідок негоди у Львівський області було травмовано одну людину, у Рівненській – двох, без світла лишились 811 населених пунктів у 9 областях.

Джерело: повідомлення ДСНС 

Деталі: Зокрема, на Львівщині 25 червня йшов сильний дощ, що становить 60% від місячної норми. Там через падіння дерева було травмовано одну людину, яка відмовилась від госпіталізації. 

Також підтоплено 11 житлови будинків, присадибні ділянки, парковку, пошкоджено дахи. 

На Рівненщині від негоди постраждало двоє осіб. Одну людину госпіталізували через удар блискавки, ще одну –  внаслідок падіння шиферу. Там також пошкоджено дахи житлових та адміністративних приміщень.

На 7 годину ранку суботи через пориви вітру та дощ було знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях. Там спрацювала система автоматичного захисту ліній електропередач. Йдеться про Рівненську, Львівську, Житомирську, Хмельницьку, Київську, Закарпатську, Чернігівську, Тернопільську та Чернівецьку області.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. 

Що передувало: 25 червня Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і підтопила кілька вулиць.

Українська правда
Теми: ДСНС


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