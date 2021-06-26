Последствия непогоды в нескольких областях: травмированы люди и подтоплены дома

Вследствие непогоды во Львовской области было травмирован один человек, в Ровенской – двое, без света остались 811 населенных пунктов в 9 областях.

Источник: сообщение ГСЧС

Детали: В частности, во Львовской области 25 июня шел сильный дождь, составляет 60% от месячной нормы. Там через падение дерева был травмирован один человек, который отказался от госпитализации.

Также подтоплены 11 жилых домов, приусадебные участки, парковка, повреждены крыши.

На Ровенщине от непогоды пострадали два человека. Одного человека госпитализировали из-за удара молнии, еще одного – в результате падения шифера. Там также повреждены крыши жилых и административных помещений.

На 7:00 утра субботы из-за порывов ветра и дождя были обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях. Там сработала система автоматической защиты линий электропередач. Речь идет о Ровенской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Закарпатской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Что предшествовало: 25 июня Львов накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и подтопила несколько улиц.