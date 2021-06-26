Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Последствия непогоды в нескольких областях: травмированы люди и подтоплены дома

Суббота, 26 июня 2021, 09:52

Вследствие непогоды во Львовской области было травмирован один человек, в Ровенской – двое, без света остались 811 населенных пунктов в 9 областях.

Источник: сообщение ГСЧС

Детали: В частности, во Львовской области 25 июня шел сильный дождь, составляет 60% от месячной нормы. Там через падение дерева был травмирован один человек, который отказался от госпитализации.

Также подтоплены 11 жилых домов, приусадебные участки, парковка, повреждены крыши.

На Ровенщине от непогоды пострадали два человека. Одного человека госпитализировали из-за удара молнии, еще одного – в результате падения шифера. Там также повреждены крыши жилых и административных помещений.

На 7:00 утра субботы из-за порывов ветра и дождя были обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях. Там сработала система автоматической защиты линий электропередач. Речь идет о Ровенской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Закарпатской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Что предшествовало: 25 июня Львов накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и подтопила несколько улиц.

Украинская правда
Темы: ГСЧС


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоПод Киевом выпал огромный град

фотоВ центре Киева идет шествие в честь Дня крымскотатарского флага

МИД РФ "трудно понять" претензии Зеленского о раздаче паспортов

Маршрутки в Киеве: большинство перевозчиков не допустили к конкурсу, его пытались сорвать

Посол объяснила, почему Германия отказывает Украине в вооружении

США и Германия планируют помочь Украине после запуска "Северного потока-2" – СМИ

Все новости...
ГСЧС
За сутки вода унесла жизни 13 человек – ГСЧС
Спасатели нашли тело ребенка, исчезнувшего в Киевском море
Продолжаются поиски пострадавших в результате оползня у моря в Одесской области
Последние новости
20:53
На территории Лесного кладбища проходят обыски – КГГА
20:37
Порошенко: Не дадим поставить вопрос о "стене" с ОРДЛО
19:59
фото, видеоОккупированную Ялту опять затопило
19:09
фото, видеоПод Киевом выпал огромный град
18:34
В мае продажи новых авто в Европе увеличились на 74% по сравнению с 2020
18:17
фотоВ центре Киева идет шествие в честь Дня крымскотатарского флага
18:10
ООС: оккупанты 9 раз обстреливали украинских военных
18:05
Британский эсминец, который разгневал Россию, пришвартовался в Батуми
17:53
МИД РФ "трудно понять" претензии Зеленского о раздаче паспортов
17:22
Турция начала строительство канала в обход Босфора
Все новости...