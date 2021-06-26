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Посол Німеччини про вступ України в НАТО: Всі бояться прямої війни з Росією

Субота, 26 червня 2021, 11:37

Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її амбіції стати членом НАТО, однак Альянс завжди мав проблеми з країнами, де йде війна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у інтерв’ю ZN.UA розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. 

Говорячи про потенційне членство України, дипломатка згадала про рішення Бухарестського саміту, відзначивши, що всі чомусь думають, що лише Франція і Німеччина були тоді проти надання Україні ПДЧ. Однак, за її словами, "у НАТО співпрацюють 30 держав".

"Це консенсусна організація. Цей консенсус (щодо вступу України - Ред.) потрібно знайти. Я думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це станеться не завтра, оскільки, як я вже сказала, це буде політичне рішення. НАТО завжди мала проблеми з країнами, де є війна. Безперечно. Бо одна з переваг НАТО - п’ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією в прямій війні", - сказала Фельдгузен.

Посол вважає, що не слід переоцінювати вплив Німеччини в НАТО, бо там є інші великі гравці - США, Франція, Велика Британія, Канада. 

"Я думаю, що треба говорити з цими країнами, які дуже підтримують Україну, і розраховувати саме на їхній вплив в Організації", - зауважила Фельдгузен.

Водночас посол запевнила, що "колись буде таке вікно можливостей вступити в НАТО і для України, але їй обов’язково треба бути готовою в той момент".

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Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Теми: НАТОУкраїнаРосія


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