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Посол Германии о вступлении Украины в НАТО: Все боятся прямой войны с Россией

Суббота, 26 июня 2021, 11:37

Украина имеет очень влиятельных партнеров, поддерживающих ее амбиции стать членом НАТО, однако Альянс всегда имел проблемы со странами, где идет война.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью ZN.UA рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Говоря о потенциальном членстве Украины, дипломатка вспомнила о решении Бухарестского саммита, отметив, что все почему-то думают, что только Франция и Германия были тогда против предоставления Украине ПДЧ. Однако, по ее словам, "в НАТО сотрудничают 30 государств".

"Это консенсусная организация. Этот консенсус (по вступлению Украины - Ред.) нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. НАТО всегда имела проблемы со странами, где есть война. Конечно. Ведь одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", - сказала Фельдгузен.

Посол считает, что не следует переоценивать влияние Германии в НАТО, потому что там есть другие крупные игроки - США, Франция, Великобритания, Канада.

"Я думаю, что надо говорить с этими странами, которые очень поддерживают Украину, и рассчитывать именно на их влияние в Организации", - отметила Фельдгузен.

В то же время посол заверила, что "когда-то будет такое окно возможностей вступить в НАТО и для Украины, но ей обязательно нужно быть готовой в тот момент".

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Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

Темы: НАТОУкраинаРосcия
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