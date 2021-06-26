Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посол Германии о вступлении Украины в НАТО: Все боятся прямой войны с Россией

Суббота, 26 июня 2021, 11:37

Украина имеет очень влиятельных партнеров, поддерживающих ее амбиции стать членом НАТО, однако Альянс всегда имел проблемы со странами, где идет война.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью ZN.UA рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Говоря о потенциальном членстве Украины, дипломатка вспомнила о решении Бухарестского саммита, отметив, что все почему-то думают, что только Франция и Германия были тогда против предоставления Украине ПДЧ. Однако, по ее словам, "в НАТО сотрудничают 30 государств".

"Это консенсусная организация. Этот консенсус (по вступлению Украины - Ред.) нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. НАТО всегда имела проблемы со странами, где есть война. Конечно. Ведь одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", - сказала Фельдгузен.

Посол считает, что не следует переоценивать влияние Германии в НАТО, потому что там есть другие крупные игроки - США, Франция, Великобритания, Канада.

"Я думаю, что надо говорить с этими странами, которые очень поддерживают Украину, и рассчитывать именно на их влияние в Организации", - отметила Фельдгузен.

В то же время посол заверила, что "когда-то будет такое окно возможностей вступить в НАТО и для Украины, но ей обязательно нужно быть готовой в тот момент".

Читайте также: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

Темы: НАТОУкраинаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВОЗ призывает полностью вакцинированных не пренебрегать масками — это связано с "Дельтой"

Министр здравоохранения Британии уволился: нарушил карантинные правила, целуясь с помощницей

Первые участники 1/4 Евро-2020: Италия с трудом прошла Австрию, Дания разнесла Уэльс

Ливень в Минске: затопленные авто, люди по грудь в воде

Выселение из Конча-Заспы: арендаторы подали 8 исков, на двух дирекция пожаловалась полиции

Китай прокомментировал обвинения в шантаже Украины вакцинами

Все новости...
НАТО
Президенты Грузии и Украины назвали общие цели: деоккупация, Евросоюз и сотрудничество
Украинские спецназовцы с коллегами из стран НАТО потренировались на эсминце королевы Британии
Украина, Грузия и Молдова: "Ассоциированное трио" совершит первый совместный визит в Брюссель
Последние новости
06:11
Иран о ядерном соглашении: Возможно, но переговоры не будут длиться вечно
05:16
COVID-19 в мире: Украина замыкает пятьдесят стран, где больше всего новых больных
04:35
5 тысяч семей бежали из афганского Кундуза в результате несколькодневных боев
03:50
ВОЗ призывает полностью вакцинированных не пренебрегать масками — это связано с "Дельтой"
02:55
Количество погибших в обвале в Майами возросло до пяти
02:00
Министр здравоохранения Британии уволился: нарушил карантинные правила, целуясь с помощницей
01:10
В Колумбии обстреляли вертолет с президентом
00:42
Первые участники 1/4 Евро-2020: Италия с трудом прошла Австрию, Дания разнесла Уэльс
23:53
Ливень в Минске: затопленные авто, люди по грудь в воде
23:06
Выселение из Конча-Заспы: арендаторы подали 8 исков, на двух дирекция пожаловалась полиции
Все новости...