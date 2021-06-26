Маршрутки в Києві: більшість перевізників не допустили до конкурсу, його намагалися зірвати

У Києві, попри спробу зриву, відбувся конкурс на визначення перевізників на автобусних маршрутах. При цьому 22 з 35 перевізників не допустили до конкурсу.

Джерело: заступник голови КМДА Костянтин Усов у Facebook, КМДА

Дослівно Усов: "Отже, незважаючи на тітушко-перфоменс, конкурс на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах сьогодні (у п'ятницю – ред.) відбувся. Вперше його провели з урахуванням нових вимог до перевізників.

І вперше конкурсний комітет та Департамент транспортної інфраструктури прийняв безпрецедентне рішення про недопущення 22 конкурсних пропозицій із 35".

Деталі: За словами Усова, в основному перевізникам було відмовлено в участі через порушення законодавства при підготовці документів.

Він зазначив, що перевізники подалися транспортом, який не відповідає нормам, установленим як стандарт.

Як нагадали в КМДА, серед основних вимог – пасажиромісткість автобусів не менше 50 місць, відповідність екологічному стандарту Євро-5, доступність для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, відсутність візуального та звукового "сміття" в салоні автобуса.

"Ми не хочемо бачити застарілий громадський транспорт на своїх вулицях. І ми хочемо, щоб банди, які поки що контролюють ринок пасажирських перевезень, спотворюючи обличчя столиці іржавим мотлохом на колесах, пішли в минуле", - написав заступник голови КМДА.

Перед цим у п'ятницю вранці у приміщення КП "Центр організації дорожнього руху", де проходило засідання конкурсного комітету, увірвалося кілька десятків агресивних людей. Вони намагалися силовим методом фізично не допустити проведення конкурсу.

фото КМДА

"Знерухомивши охоронця і зламавши турнікет, увірвалися до приміщення – з усіма своїми кричалками, нецензурною лайкою, мікрофонами, наліпками й іншою атрибутикою, притаманною подібним виставам. Провокували членів комісії, як могли. Облили водою та повалили з ніг представника перевізника. Розпочали бійку. Намагалися забрати документи", - описав ситуацію Усов.

Силами поліції та муніципальної варти їх вивели з будівлі, а частину – затримали.

Що передувало: У травні Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

За словами Усова, серед нових умов – забезпечення більшої доступності автобусів для маломобільних пасажирів та людей із інвалідністю, заборона звукового та візуального забруднення, наявність не менше 5 спеціальних кнопок зупинки на вимогу, обладнання салону кондиціонерами, системами обігріву та додатковим простором для перевезення щонайменше одного крісла колісного чи дитячого візка або велосипеда.

Серед інших новацій – автоматичне оголошення зупинок українською та англійською мовами, яке дублюватиметься на електронному табло всередині та зовні салону автобуса, щоб інформація була доступна людям із порушенням зору. Салони також будуть обладнані валідаторами для е-квитка та GPS-системами.

Зазначалося, що оновлені вимоги стосуються переможців конкурсів. Старі маршрутки поки що їздитимуть за умови попередніх договорів. Але після завершення терміну дії договорів, конкурси оголошуватимуть уже за новими умовами та стандартами.