Маршрутки в Киеве: большинство перевозчиков не допустили к конкурсу, его пытались сорвать

В Киеве, несмотря на попытку срыва, состоялся конкурс на определение перевозчиков на автобусных маршрутах. При этом 22 из 35 перевозчиков не допустили к конкурсу.

Источник: зампредседателя КГГА Константин Усов в Facebook, КГГА

Дословно Усов: "Итак, несмотря на титушко-перфоманс, конкурс на определение перевозчиков на городских автобусных маршрутах сегодня (в пятницу – ред.) состоялся. Впервые его провели с учетом новых требований к перевозчикам.

И впервые конкурсный комитет и Департамент транспортной инфраструктуры принял беспрецедентное решение о недопущении 22 конкурсных предложений из 35".

Детали: По словам Усова, в основном перевозчикам было отказано в участии из-за нарушения законодательства при подготовке документов.

Он отметил, что перевозчики подались транспортом, который не соответствует нормам, установленным в качестве стандарта.

Как напомнили в КГГА, среди основных требований – пассажировместимость автобусов не менее 50 мест, соответствие экологическому стандарту Евро-5, доступность для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, отсутствие визуального и звукового "мусора" в салоне автобуса.

"Мы не хотим видеть устаревший общественный транспорт на своих улицах. И мы хотим, чтобы банды, которые пока контролируют рынок пассажирских перевозок, искажая лицо столицы ржавым хламом на колесах, ушли в прошлое", - написал заместитель главы КГГА.

Перед этим в пятницу утром в помещение КП "Центр организации дорожного движения", где проходило заседание конкурсного комитета, ворвалось несколько десятков агрессивных людей. Они пытались силовым методом физически не допустить проведения конкурса.

фото КГГА

"Обездвижив охранника и сломав турникет, ворвались в помещение – со всеми своими кричалками, нецензурной бранью, микрофонами, наклейками и прочей атрибутикой, присущей подобным представлениям. Провоцировали членов комиссии, как могли. Облили водой и повалили с ног представителя перевозчика. Начали драку. Пытались забрать документы", - описал ситуацию Усов.

Силами полиции и муниципальной варты их вывели из здания, а часть – задержали.

Что предшествовало: В мае Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Среди новых условий - обеспечение большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью, запрет звукового и визуального загрязнения, наличие не менее 5 специальных кнопок остановки по требованию, оборудование салона кондиционерами, системами обогрева и дополнительным пространством для перевозки не менее одного кресла колесного или детской коляски или велосипеда.

Среди других новаций - автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения. Салоны также будут оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

Отмечалось, что обновленные требования касаются победителей конкурсов. Старые маршрутки пока будут ездить при условии предыдущих договоров. Но после завершения срока действия договоров, конкурсы будут объявлять уже по новым условиям и стандартам.