У Колумбії обстріляли гелікоптер з президентом

У колумбійському регіоні Кататумбо обстріляли вертоліт, на борту якого перебували президент Колумбії Іван Дуке та кілька високопоставлених чиновників.

Джерело: Іван Дуке, якого цитує The Guardian, BBC, El Pais з посиланням на начальника національної поліції країни генерала Хорхе Варгаса

Деталі: Зокрема, гелікоптером також летіли міністр оборони Дієго Молано, міністр внутрішніх справ Даніель Паласіос і губернатор Норте-де-Сантандер Сільвано Серрано.

Ніхто в результаті нападу не постраждав.

Як повідомляється, гелікоптер наближався до міста Кукута на кордоні з Венесуелою.

Дуке не повідомив час нападу і не сказав, хто, на його думку, його здійснив. Він назвав цей акт "підлим нападом" і сказав, що керівництво країни не збирається опускати руки в боротьбі з незаконним обігом наркотиків, тероризмом або організованою злочинністю.

Поліція повідомила, що виявила дві гвинтівки в районі Ла Конкіста, звідки були зроблені постріли по президентському гелікоптерові. За словами Варгаса, це АК-47 і 7-62 зі знаками збройних сил Венесуели.

ООН, ЄС і США засудили напад.

The Guardian пише, що це рідкісний випадок прямого нападу на президентський борт.

Кататумбо – прикордонний регіон біля Венесуели і є одним з основних регіонів країни для вирощування коки, ключового інгредієнта наркотичного кокаїну.

Колумбія звинувачувала Венесуелу в приховуванні бойовиків в минулому, але країна заперечує це твердження. Країни розірвали дипломатичні відносини після приходу до влади Дуке в 2018 році.

Національно-визвольна армія (ELN), найбільше повстанське угрупування Колумбії, діє в районі Кататумбо.

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