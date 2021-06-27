Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Колумбии обстреляли вертолет с президентом

Воскресенье, 27 июня 2021, 01:10
В Колумбии обстреляли вертолет с президентом
IMAGE COPYRIGHTPRESIDENCY OF COLOMBIA/REUTERS

В колумбийском регионе Кататумбо обстреляли вертолет, на борту которого находились президент Колумбии Иван Дуке и несколько высокопоставленных чиновников.

Источник: Иван Дуке, которого цитирует The Guardian, BBC, El Pais со ссылкой на начальника национальной полиции страны генерала Хорхе Варгаса

Детали: В частности, на вертолете также летели министр обороны Диего Молано, министр внутренних дел Даниэль Паласиос и губернатор Норте-де-Сантандер Сильвано Серрано.

Никто в результате нападения не пострадал.

Как сообщается, вертолет приближался к городу Кукута на границе с Венесуэлой.

Дуке не сообщил нападении и не сказал, кто, по его мнению, его совершил. Он назвал этот акт "подлым нападением" и сказал, что руководство страны не собирается опускать руки в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом или организованной преступностью.

Полиция сообщила, что обнаружила две винтовки в районе Ла Конкиста, откуда были произведены выстрелы по президентскому вертолетe. По словам Варгаса, это АК-47 и 7-62 со знаками вооруженных сил Венесуэлы.

ООН, ЕС и США осудили нападение.

The Guardian пишет, что это редкий случай прямого нападения на президентский борт.

Кататумбо - пограничный регион у Венесуэлы и является одним из основных регионов страны для выращивания коки, ключевого ингредиента наркотического кокаина.

Колумбия обвиняла Венесуэлу в укрывательстве боевиков в прошлом, но страна отрицает это утверждение. Страны разорвали дипломатические отношения после прихода к власти Дуке в 2018 году.

Национально-освободительная армия (ELN), самая большая повстанческая группировка Колумбии, действует в районе Кататумбо.

Напомним:

  • Две недели назад на военной базе в Кукуте взорвался заминированный автомобиль.
  • В результате взрыва пострадали 36 человек.
  • Начальная гипотеза заключается в том, что за этим актом стоит ELN. ELN возразила причастность.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападениепрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
нападение
Ни одна страна не предоставила Украине разведданных о наступлении россиян – Зеленский
Россияне планировали захватить Украину за 10 дней, но не получилось из-за чрезмерной секретности – RUSI
Нападение на мужа Пелоси повлияет на ее политическую карьеру – CNN
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: