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В Колумбии обстреляли вертолет с президентом

Воскресенье, 27 июня 2021, 01:10
IMAGE COPYRIGHTPRESIDENCY OF COLOMBIA/REUTERS

В колумбийском регионе Кататумбо обстреляли вертолет, на борту которого находились президент Колумбии Иван Дуке и несколько высокопоставленных чиновников.

Источник: Иван Дуке, которого цитирует The Guardian, BBC, El Pais со ссылкой на начальника национальной полиции страны генерала Хорхе Варгаса

Детали: В частности, на вертолете также летели министр обороны Диего Молано, министр внутренних дел Даниэль Паласиос и губернатор Норте-де-Сантандер Сильвано Серрано.

Никто в результате нападения не пострадал.

Как сообщается, вертолет приближался к городу Кукута на границе с Венесуэлой.

Дуке не сообщил нападении и не сказал, кто, по его мнению, его совершил. Он назвал этот акт "подлым нападением" и сказал, что руководство страны не собирается опускать руки в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом или организованной преступностью.

Полиция сообщила, что обнаружила две винтовки в районе Ла Конкиста, откуда были произведены выстрелы по президентскому вертолетe. По словам Варгаса, это АК-47 и 7-62 со знаками вооруженных сил Венесуэлы.

ООН, ЕС и США осудили нападение.

The Guardian пишет, что это редкий случай прямого нападения на президентский борт.

Кататумбо - пограничный регион у Венесуэлы и является одним из основных регионов страны для выращивания коки, ключевого ингредиента наркотического кокаина.

Колумбия обвиняла Венесуэлу в укрывательстве боевиков в прошлом, но страна отрицает это утверждение. Страны разорвали дипломатические отношения после прихода к власти Дуке в 2018 году.

Национально-освободительная армия (ELN), самая большая повстанческая группировка Колумбии, действует в районе Кататумбо.

Напомним:

  • Две недели назад на военной базе в Кукуте взорвался заминированный автомобиль.
  • В результате взрыва пострадали 36 человек.
  • Начальная гипотеза заключается в том, что за этим актом стоит ELN. ELN возразила причастность.

Темы: нападениепрезидент


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