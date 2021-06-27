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5 тисяч сімей тікали з афганського Кундуза внаслідок кількаденних боїв

Неділя, 27 червня 2021, 04:35

Близько 5 тисяч афганських сімей покинули свої будинки в місті Кундуз після кількох днів боїв між талібами і урядовими силами.

Джерело: AFP з посиланням на Гулама Сахі Расула, директора Департаменту у справах біженців та репатріації Кундуза, та директора громадської охорони здоров'я Кундуза Ехсанулла Фазлі

Деталі:  Близько 2 тисяч з цих сімей бігли в Кабул та інші провінції.

За останні роки таліби двічі ненадовго захопили місто, але тепер захопили прилеглі райони і довколишній прикордонний перехід з Таджикистаном Шир Хан Бандар.

Фазлі ​​сказав, що з моменту початку бойових дій більше тижня тому 29 мирних жителів були вбиті і 225 поранені.

Нагадаємо: Бої між урядовими силами і талібами посилилися в останні тижні, бойовики отримують контроль над більшою територією, оскільки останні міжнародні сили під керівництвом США виводять. Нині, як повідомлялося, таліби контролюють 81 з 419 районних центрів Афганістану, хоча 60% з них були захоплені угрупуванням бойовиків в минулому році.

Теми: Афганістан


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