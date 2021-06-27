5 тысяч семей бежали из афганского Кундуза в результате несколькодневных боев

Около 5 тысяч афганских семей покинули свои дома в городе Кундуз после нескольких дней боев между талибами и правительственными силами.

Источник: AFP со ссылкой на Гулама Сахи Расула, директора Департамента по делам беженцев и репатриации Кундуза, и директора общественного здравоохранения Кундуза Эхсанулла Фазли

Детали: Около 2 тысяч из этих семей бежали в Кабул и другие провинции.

За последние годы талибы дважды ненадолго захватили город, но теперь захватили прилегающие районы и окружающий пограничный переход с Таджикистаном Шир Хан Бандар.

Фазли сказал, что с момента начала боевых действий более недели назад 29 мирных жителей были убиты и 225 ранены.

Напомним: Бои между правительственными силами и талибами усилились в последние недели, боевики получают контроль над большей территорией, поскольку последние международные силы под руководством США выводят. Сейчас, как сообщалось, талибы контролируют 81 из 419 районных центров Афганистана, хотя 60% из них были захвачены группировкой боевиков в прошлом году.