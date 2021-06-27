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COVID-19 у світі: Україна замикає п'ятдесятку країн, де найбільше нових хворих

Неділя, 27 червня 2021, 05:16

25 червня у світі у 364 349 людей виявили COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії – 64 134 зараження, в Індії  - 49 851, у Колумбії – 33 594.

Крім того, у Росії – 21 665 випадків, а в Індонезії – 21 095.

 

Україна з 756 випадками знаходиться на 50 місці у світі, між Білоруссю та Грузією. Серед країн Європи Україна сьома.

7 372 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 29 місці у світі та на 3 – у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: За добу в Україні виявили 756 випадків коронавірусу, померли 35 хворих, одужали 1835 інфікованих. 

Українська правда
Теми: коронавірус


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