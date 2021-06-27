COVID-19 в мире: Украина замыкает пятьдесят стран, где больше всего новых больных

25 июня в мире у 364 349 человек обнаружили COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 64 134 заражения, в Индии - 49 851, в Колумбии - 33 594.

Кроме того, в России - 21 665 случаев, а в Индонезии - 21 095.

Украина с 756 случаями находится на 50 месте в мире, между Беларусью и Грузией. Среди стран Европы Украина седьмая.

7372 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 29 месте в мире и на 3 - в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: За сутки в Украине обнаружили 756 случаев коронавируса, умерли 35 больных, выздоровели 1835 инфицированных.