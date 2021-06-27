Іран про ядерну угоду: Можлива, але переговори не триватимуть вічно

В Ірані вважають, що відновлення ядерної угоди від 2015 року можливе, але попереджають, що Тегеран "не вестиме переговорів вічно".

Джерело: представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде у Twitter, Reuters

Дослівно: "Через тверду рішучість врятувати угоду, яку США намагалися зірвати, Іран був найактивнішою стороною у Відні, запропонувавши більшість проектів.

Проте вірю, що угода можлива, якщо США вирішать відмовитися від невдалого спадщини Трампа.

Іран не буде вічно вести переговори".

Деталі: Зазначається, що віденські переговори щодо ядерної угоди, що почалися в квітні, зараз знаходяться в паузі, яка, як очікувалося, триватиме до початку липня.

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