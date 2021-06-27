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Іран про ядерну угоду: Можлива, але переговори не триватимуть вічно

Неділя, 27 червня 2021, 06:11
Іран про ядерну угоду: Можлива, але переговори не триватимуть вічно

В Ірані вважають, що відновлення ядерної угоди від 2015 року можливе, але попереджають, що Тегеран "не вестиме переговорів вічно".

Джерело: представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде у Twitter, Reuters

Дослівно: "Через тверду рішучість врятувати угоду, яку США намагалися зірвати, Іран був найактивнішою стороною у Відні, запропонувавши більшість проектів.

Проте вірю, що угода можлива, якщо США вирішать відмовитися від невдалого спадщини Трампа.

Іран не буде вічно вести переговори".

Деталі: Зазначається, що віденські переговори щодо ядерної угоди, що почалися в квітні, зараз знаходяться в паузі, яка, як очікувалося, триватиме до початку липня.

Знати більше: Ядерна угода у фазі напіврозпаду: що заважає ЄС та США домовитися з Іраном

Передісторія:

  • Іранська ядерна угода була підписана у 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
  • Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
  • Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.
  • У ЗМІ повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче домовитися з Іраном щодо ядерної угоди протягом шести тижнів, що залишилися до інавгурації нового іранського президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іранядерна зброяСША
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