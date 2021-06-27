Иран о ядерном соглашении: Возможно, но переговоры не будут длиться вечно

В Иране считают, что восстановление ядерной сделки от 2015 года возможно, но предупреждают, что Тегеран "не будет вести переговоры вечно".

Источник: представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в Twitter, Reuters

Дословно: "Из-за твердой решимости спасти соглашение, которое США пытались сорвать, Иран был активной стороной в Вене, предложив большинство проектов.

Однако верю, что соглашение возможно, если США решат отказаться от неудачного наследия Трампа.

Иран не будет вечно вести переговоры".

Детали: Отмечается, что венские переговоры по ядерной сделке, которые начались в апреле, сейчас находятся в паузе, которая, как ожидалось, продлится до начала июля.

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