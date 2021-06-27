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Иран о ядерном соглашении: Возможно, но переговоры не будут длиться вечно

Воскресенье, 27 июня 2021, 06:11

В Иране считают, что восстановление ядерной сделки от 2015 года возможно, но предупреждают, что Тегеран "не будет вести переговоры вечно".

Источник: представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в Twitter, Reuters

Дословно: "Из-за твердой решимости спасти соглашение, которое США пытались сорвать, Иран был активной стороной в Вене, предложив большинство проектов.

Однако верю, что соглашение возможно, если США решат отказаться от неудачного наследия Трампа.

Иран не будет вечно вести переговоры".

Детали: Отмечается, что венские переговоры по ядерной сделке, которые начались в апреле, сейчас находятся в паузе, которая, как ожидалось, продлится до начала июля.

Знать больше: Ядерная сделка в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном

Предыстория:

  • Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
  • Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
  • Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
  • При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.
  • В СМИ сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена хочет договориться с Ираном по ядерной сделке в течение шести недель, оставшихся до инаугурации нового иранского президента.

Темы: Иранядерное оружиеСША


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