Иран о ядерном соглашении: Возможно, но переговоры не будут длиться вечно
В Иране считают, что восстановление ядерной сделки от 2015 года возможно, но предупреждают, что Тегеран "не будет вести переговоры вечно".
Источник: представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в Twitter, Reuters
Дословно: "Из-за твердой решимости спасти соглашение, которое США пытались сорвать, Иран был активной стороной в Вене, предложив большинство проектов.
Однако верю, что соглашение возможно, если США решат отказаться от неудачного наследия Трампа.
Иран не будет вечно вести переговоры".
Детали: Отмечается, что венские переговоры по ядерной сделке, которые начались в апреле, сейчас находятся в паузе, которая, как ожидалось, продлится до начала июля.
Знать больше: Ядерная сделка в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном
Предыстория:
- Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
- Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
- Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
- При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.
- В СМИ сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена хочет договориться с Ираном по ядерной сделке в течение шести недель, оставшихся до инаугурации нового иранского президента.