Бокс: Ломаченко відправив Накатані у нокаут

На арені Virgin Hotels у Лас-Вегасі боксер Василь Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані.

Джерело: "Укрінформ", Sport.ua

Деталі: Як повідомляється, Ломаченко домінував в кожному раунді, хоч і провів увесь бій з розсіченням. В 5 раунді Накатані побував в нокдауні.

Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом в 9 раунді.

Це був перший бій Ломаченка після поразки від американця Теофіма Лопеса. Sport.ua пише, що головна мета Ломаченка тепер – провести бій-реванш проти Лопеса і відібрати у американця пояси, втрачені у попередньому бою.

Нагадаємо: У жовтні минулого року Ломаченко, втративши всі свої пояси, програв Лопесу. Відтак той став володарем титулу чемпіона світу у легкій вазі.