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Бокс: Ломаченко відправив Накатані у нокаут

Неділя, 27 червня 2021, 07:20
Бокс: Ломаченко відправив Накатані у нокаут

На арені Virgin Hotels у Лас-Вегасі боксер Василь Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані.

Джерело: "Укрінформ", Sport.ua

Деталі: Як повідомляється, Ломаченко домінував в кожному раунді, хоч і провів увесь бій з розсіченням. В 5  раунді Накатані побував в нокдауні.

Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом в 9  раунді.

Це був перший бій Ломаченка після поразки від американця Теофіма Лопеса. Sport.ua пише, що головна мета Ломаченка тепер – провести бій-реванш проти Лопеса і відібрати у американця пояси, втрачені у попередньому бою.

Нагадаємо: У жовтні минулого року Ломаченко, втративши всі свої пояси, програв Лопесу. Відтак той став володарем титулу чемпіона світу у легкій вазі.  

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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