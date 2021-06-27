Бокс: Ломаченко отправил Накатани в нокаут

На арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе боксер Василий Ломаченко победил японца Масайоши Накатани.

Источник: "Укринформ", Sport.ua

Детали: Как сообщается, Ломаченко доминировал в каждом раунде, хотя и провел весь бой с рассечением. В 5 раунде Накатани побывал в нокдауне.

Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в 9 раунде.

Это был первый бой Ломаченко после поражения от американца Теофима Лопеса. Sport.ua пишет, что главная цель Ломаченко теперь - провести бой-реванш против Лопеса и отобрать у американца пояса, утраченные в предыдущем бою.

Напомним: В октябре прошлого года Ломаченко, потеряв все свои пояса, проиграл Лопесу. Поэтому тот стал обладателем титула чемпиона мира в легком весе.