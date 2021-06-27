Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бокс: Ломаченко отправил Накатани в нокаут

Воскресенье, 27 июня 2021, 07:20
Бокс: Ломаченко отправил Накатани в нокаут

На арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе боксер Василий Ломаченко победил японца Масайоши Накатани.

Источник: "Укринформ", Sport.ua

Детали: Как сообщается, Ломаченко доминировал в каждом раунде, хотя и провел весь бой с рассечением. В 5 раунде Накатани побывал в нокдауне.

Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в 9 раунде.

Это был первый бой Ломаченко после поражения от американца Теофима Лопеса. Sport.ua пишет, что главная цель Ломаченко теперь - провести бой-реванш против Лопеса и отобрать у американца пояса, утраченные в предыдущем бою.

Напомним: В октябре прошлого года Ломаченко, потеряв все свои пояса, проиграл Лопесу. Поэтому тот стал обладателем титула чемпиона мира в легком весе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
спорт
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: