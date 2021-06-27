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В Україні 450 нових випадків Covid, 17 заражених померли

Неділя, 27 червня 2021, 08:18
В Україні 450 нових випадків Covid, 17 заражених померли

У суботу, 26 червня, в країні виявили ще 450 випадків коронавірусу, 17 хворих померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

Із 450 нововиявлених хворих – 28 дітей та 6 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 529 осіб, летальних випадків – 17, одужали 1 097 людей

Протягом дня тести зробили 25 828 особам.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 233 996 людей, в одужало – 2 163 069, хвороба забрала життя 52 286 українців.

Нагадаємо: У п'ятницю в Україні виявили 756 випадків коронавірусу, померли 35 хворих.

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Українська правда
Теми: коронавірусепідемія
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