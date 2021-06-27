В Украине 450 новых случаев Covid, 17 зараженных умерли

В субботу, 26 июня, в стране обнаружили еще 450 случаев коронавируса, 17 больных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Из 450 выявленных больных – 28 детей и 6 медработников.

Также за минувшие сутки были госпитализированы - 529 человек, летальных случаев – 17, выздоровели 1097 человек

В течение дня тесты сделали 25 828 лицам.

За все время пандемии в Украине заболело 2 233 996 человек, выздоровели – 2 163 069, болезнь унесла жизни 52 286 украинцев.

Напомним: В пятницу в Украине обнаружили 756 случаев коронавируса, умерли 35 больных, выздоровели 1835 человек.

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