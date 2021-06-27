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Війна на сході: збройні формування РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

Неділя, 27 червня 2021, 08:46

Гібридні війська РФ у суботу 15 разів порушили режим "тиші", внаслідок обстрілів загинув український військовий. А в неділю незаконні збройні формування здійснили один обстріл поблизу Шумів.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Протягом минулої доби, 26 червня, було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Неподалік Гнутового ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1.

Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Біля Широкиного російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню – поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Дослівно: "Про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими".

Українська правда
Теми: війнаДонецька областьЛуганська областьРосіяЗбройні сили


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