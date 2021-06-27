Война на востоке: вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать позиции ВСУ

Гибридные войска РФ в субботу 15 раз нарушили режим "тишины", в результате обстрелов погиб украинский военный. А в воскресенье незаконные вооруженные формирования совершили один обстрел вблизи Шумов.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: За прошедшие сутки, 26 июня, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

Неподалеку Гнутово враг дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки российские оккупанты трижды обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Старогнатовки - из стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

У Широкино российские оккупанты обстреливали наших военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 утра 27 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня - вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Дословно: "Обо всех действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными".