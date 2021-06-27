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Ще 43 тисячі українців отримали вакцини проти Covid

Неділя, 27 червня 2021, 09:45

Протягом суботи в Україні 43 660 людей було щеплено проти коронавірусу.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: 26 червня одну дозу отримали 22 328 людей, отримали другу (повністю імунізовані) - 21 332 людини.

Протягом дня працювали 300 мобільні бригади, 416 пунктів щеплення та 100 центрів вакцинації.

Станом на 26 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 745 687 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 дозою – 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень.

 

Нагадаємо: У п'ятницю від коронавірусу зробили рекордні 97 130 щеплень, з яких другу дозу отримали 60 590 українців. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусмедицина


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