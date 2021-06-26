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Вакцинація в Україні другий день поспіль б'є рекорди

Субота, 26 червня 2021, 09:04
Вакцинація в Україні другий день поспіль б'є рекорди
Дашборд УП

За минулу добу від коронавірусу зробили рекордні 97 130 щеплень, з яких другу дозу отримали – 60 590 українців. 

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Першу дозу щеплення отримали 36 540 людей. 

Протягом минулої доби працювали 1 229 пунктів щеплення та 20 центрів вакцинації. Вакцинацію здійснювали 623 мобільні бригади. 

 
МОЗ

Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 742 181 людина.

З 24 лютого щеплено 1 871 511 людей, з них отримали 1 дозу – 1 871 509 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 550 966 осіб. 

Загалом вже проведено 2 422 475 щеплень.

Що передувало: 24 червня в Україні зробили 96 180 щеплень проти коронавірусної хвороби COVID-19 – це був максимум за рівно 4 місяці вакцинальної кампанії. 

Передісторія:

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19. 
  • У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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