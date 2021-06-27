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Еще 43 тысячи украинцев получили вакцины против Covid

Воскресенье, 27 июня 2021, 09:45
Еще 43 тысячи украинцев получили вакцины против Covid

В течение субботы в Украине 43 660 человек было привито против окронавируса.

Источник: данные Минздрава

Детали: 26 июня первую дозу получили 22 328 человек, получили вторую (полностью иммунизированы) - 21 332 человека.

В течение дня работали 300 мобильных бригад, 416 пунктов прививки и 100 центров вакцинации.

По состоянию на 26 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 дозой – 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 466 135 прививок.

 

Напомним: В пятницу от коронавируса сделали рекордные 97 130 прививок, из которых вторую дозу получили 60 590 украинцев.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусмедицина
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