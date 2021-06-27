В СБУ передумали: Кіркоров більше не несе загрози нацбезпеці
Неділя, 27 червня 2021, 15:57
Служба безпеки України надіслала до Міністерства культури та інформполітики новий лист, в якому міститься прохання виключити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.
Джерело: пресслужба МКІП
Деталі: 23 червня Мінкульт після звернення Служби безпеки включив Кіркорова до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.
Але вже 27 червня у СБУ "передумали" і звернулися до МКІП з листом, яким відкликали попередній.
Таким чином, МКІП виключило Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці держави.
Дослівно: "Як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає".
Нагадаємо:
- 24 червня в СБУ пояснили, що рекомендували Міністерству культури та інформполітики включити російського співака Філіпа Кіркорова у перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через його підтримку окупації Криму Росією.
- У 2019 році Філіп Кіркоров гастролював в окупованому Криму й хвалився цим у соцмережах.
Українська правда