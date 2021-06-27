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В СБУ передумали: Кіркоров більше не несе загрози нацбезпеці

Неділя, 27 червня 2021, 15:57

Служба безпеки України надіслала до Міністерства культури та інформполітики новий лист, в якому міститься прохання виключити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Джерело: пресслужба МКІП

Деталі: 23 червня Мінкульт після звернення Служби безпеки включив Кіркорова до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.

Але вже 27 червня у СБУ "передумали" і звернулися до МКІП з листом, яким відкликали попередній.

Таким чином, МКІП виключило Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці держави.

Дослівно: "Як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає".

Нагадаємо:

  • 24 червня в СБУ пояснили, що рекомендували Міністерству культури та інформполітики включити російського співака Філіпа Кіркорова у перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через його підтримку окупації Криму Росією.
  • У 2019 році Філіп Кіркоров гастролював в окупованому Криму й хвалився цим у соцмережах.

Українська правда
Теми: СБУМінкультури


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