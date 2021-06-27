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В СБУ передумали: Киркоров больше не несет угрозы нацбезопасности

Воскресенье, 27 июня 2021, 15:57
В СБУ передумали: Киркоров больше не несет угрозы нацбезопасности

Служба безопасности Украины направила в Министерство культуры и информполитики новое письмо, в котором содержится просьба исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Источник: пресс-служба МКИП

Детали: 23 июня Минкульт после обращения Службы безопасности включил Киркорова в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

Но уже 27 июня в СБУ "передумали" и обратились к МКИП с письмом, которым отозвали предыдущий.

Таким образом, МКИП исключило Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

Дословно: "Как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не указывает".

Напомним:

  • 24 июня в СБУ объяснили, что рекомендовали Министерству культуры и информполитики включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, за его поддержку оккупации Крыма Россией.
  • В 2019 году Филипп Киркоров гастролировал в оккупированном Крыму и хвастался этим в соцсетях.

Украинская правда

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Темы: СБУМинкультуры
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