В СБУ передумали: Киркоров больше не несет угрозы нацбезопасности
Воскресенье, 27 июня 2021, 15:57
Служба безопасности Украины направила в Министерство культуры и информполитики новое письмо, в котором содержится просьба исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Источник: пресс-служба МКИП
Детали: 23 июня Минкульт после обращения Службы безопасности включил Киркорова в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
Но уже 27 июня в СБУ "передумали" и обратились к МКИП с письмом, которым отозвали предыдущий.
Таким образом, МКИП исключило Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны.
Дословно: "Как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не указывает".
Напомним:
- 24 июня в СБУ объяснили, что рекомендовали Министерству культуры и информполитики включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, за его поддержку оккупации Крыма Россией.
- В 2019 году Филипп Киркоров гастролировал в оккупированном Крыму и хвастался этим в соцсетях.
Украинская правда