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У Чехії померла дворічна дитина, що постраждала від торнадо – ЗМІ

Неділя, 27 червня 2021, 22:24
У Чехії померла дворічна дитина, що постраждала від торнадо – ЗМІ

У лікарні міста Брно в Чехії померла маленька дитина, яка постраждала внаслідок торнадо 24 червня. Таким чином, кількість жертв збільшилася до шести.

Джерело: České Noviny

Деталі: Інформацію про шосту жертву підтвердила прессекретар університетської лікарні Брно Вероніка Плача, яка відмовилася повідомити додаткову інформацію.

За даними видання, померла дворічна дитина.

Що передувало: 24 червня ввечері в Чехії шторми накрили Південну Моравію, і з’явився торнадо. Найбільше постраждали села Моравська Нова Весь, Грушки, Лужице та Мікульчиці. Їх практично зрівняло з землею.

Раніше повідомлялося, що внаслідок торнадо у чеських регіонах Годонін і Бржецлав загинули п’ять людей.

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Теми: Чехіястихійне лихо
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