В Чехии умер двухлетний ребенок, пострадавший от торнадо – СМИ
Воскресенье, 27 июня 2021, 22:24
В больнице города Брно в Чехии умер маленький ребенок, пострадавший в результате торнадо 24 июня. Таким образом, число жертв увеличилось до шести.
Источник: České Noviny
Детали: Информацию о шестой жертве подтвердила пресс-секретарь университетской больницы Брно Вероника Плача, которая отказалась сообщить дополнительную информацию.
По данным издания, умер двухлетний ребенок.
Что предшествовало: 24 июня вечером в Чехии шторм накрыл Южную Моравию, и возник торнадо. Больше всего пострадали села Моравская Нова Весь, Груши, Лужице и Микульчицы. Их практически сравняло с землей.
Ранее сообщалось, что в результате торнадо в чешских районах Годонин и Бржецлав погибли пять человек.