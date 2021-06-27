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В Чехии умер двухлетний ребенок, пострадавший от торнадо – СМИ

Воскресенье, 27 июня 2021, 22:24

В больнице города Брно в Чехии умер маленький ребенок, пострадавший в результате торнадо 24 июня. Таким образом, число жертв увеличилось до шести.

Источник: České Noviny

Детали: Информацию о шестой жертве подтвердила пресс-секретарь университетской больницы Брно Вероника Плача, которая отказалась сообщить дополнительную информацию.

По данным издания, умер двухлетний ребенок.

Что предшествовало: 24 июня вечером в Чехии шторм накрыл Южную Моравию, и возник торнадо. Больше всего пострадали села Моравская Нова Весь, Груши, Лужице и Микульчицы. Их практически сравняло с землей. 

Ранее сообщалось, что в результате торнадо в чешских районах Годонин и Бржецлав погибли пять человек.

Темы: Чехиястихийное бедствие


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