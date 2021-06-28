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Від COVID-19 за добу померли майже 6 тисяч людей — це найменше за 7 місяців

Понеділок, 28 червня 2021, 04:49
Від COVID-19 за добу померли майже 6 тисяч людей — це найменше за 7 місяців

За добу 26 червня у світі виявили 309 179 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Індії – 46 643 хворих, у Бразилії – 33 704, у Колумбії – 32 376.

Крім того, в Індонезії – 21  342 випадки, а в Росії – 20 538.

 

Україна з 450 хворими знаходиться на 59 місці у світі – між Марокко та Канадою. Серед європейських країн Україна восьма.

5 960 людей  у світі за добу померли. Востаннє менше смертей було 1 листопада – 5760.

 

За  щоденною кількістю померлих Україна на 38 місці у світі та на 4 – в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: 26 червня в Україні виявили ще 450 випадків коронавірусу. Госпіталізовано – 529 осіб, летальних випадків – 17. Одужали 1 097 людей.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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