Від COVID-19 за добу померли майже 6 тисяч людей — це найменше за 7 місяців

За добу 26 червня у світі виявили 309 179 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Індії – 46 643 хворих, у Бразилії – 33 704, у Колумбії – 32 376.

Крім того, в Індонезії – 21 342 випадки, а в Росії – 20 538.

Україна з 450 хворими знаходиться на 59 місці у світі – між Марокко та Канадою. Серед європейських країн Україна восьма.

5 960 людей у світі за добу померли. Востаннє менше смертей було 1 листопада – 5760.

За щоденною кількістю померлих Україна на 38 місці у світі та на 4 – в Європі.

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Нагадаємо: 26 червня в Україні виявили ще 450 випадків коронавірусу. Госпіталізовано – 529 осіб, летальних випадків – 17. Одужали 1 097 людей.