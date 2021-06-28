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От COVID-19 в сутки умерли почти 6 тысяч человек — это меньше всего 7 месяцев

Понедельник, 28 июня 2021, 04:49

За сутки 26 июня в мире обнаружили 309 179 новых больных коронавирусом.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 46 643 больных, в Бразилии - 33 704, в Колумбии - 32 376.

Кроме того, в Индонезии - 21 342 случаев, а в России - 20538.

 

Украина с 450 больными находится на 59 месте в мире - между Марокко и Канадой. Среди европейских стран Украина восьмая.

5960 человек в мире за сутки умерли. Последний раз меньше смертей было 1 ноября - 5760.

 

По ежедневному количеству умерших Украина на 38 месте в мире и на 4 - в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 26 июня в Украине обнаружили еще 450 случаев коронавируса. Госпитализировано - 529 человек, летальных исходов - 17. Выздоровели 1097 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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