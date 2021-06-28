WP: Розвідка США підозрює Росію в акустичних атаках на Кубі в 2017 році

Розвідка США підозрює Росію в акустичних атаках, що призвели до появи низки загадкових симптомів у щонайменше 19 американських дипломатів на Кубі в 2017 році.

Джерело: The Washington Post – высокопоставленный чиновник администрации

Дослівно: "Куба заперечує відповідальність за невстановлені черепно-мозкові травми, причина яких до цих пір не встановлена. Після повідомлень про подібні випадки в Китаї, Росії і навіть в Штатах, співробітники американської розвідки тепер заявляють, що вони підозрюють, що в цьому винна Росія, можливо, за рахунок використання мікрохвиль або інших форм спрямованої енергії".

Деталі: Повідомляється, що очікуються нові раунди розслідувань.

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