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WP: Розвідка США підозрює Росію в акустичних атаках на Кубі в 2017 році

Понеділок, 28 червня 2021, 07:18

Розвідка США підозрює Росію в акустичних атаках, що призвели до появи низки загадкових симптомів у щонайменше  19 американських дипломатів на Кубі в 2017 році.

Джерело: The Washington Post – высокопоставленный чиновник администрации

Дослівно: "Куба заперечує відповідальність за невстановлені черепно-мозкові травми, причина яких до цих пір не встановлена. Після повідомлень про подібні випадки в Китаї, Росії і навіть в Штатах, співробітники американської розвідки тепер заявляють, що вони підозрюють, що в цьому винна Росія, можливо, за рахунок використання мікрохвиль або інших форм спрямованої енергії".

Деталі: Повідомляється, що очікуються нові раунди розслідувань.

Передісторія:

  • У 2017 році Держдепартамент США заявив, що розглядає можливість закриття посольства на Кубі через загадкові симптоми, серед яких нудота, запаморочення і тимчасова втрата слуху або пам'яті, спостерігалися у 19 дипломатів із США.
  • Повідомлялося, що для спричинення симптомів використали "звукові атаки".
  • Тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що саме уряд Куби відповідальний за атаки.
  • Докладний медичний звіт про акустичні атаки з'явився в березні 2018 року.
  • У 2018 році американський вчений Алан Фрей, який довгий час працював консультантом низки федеральних органів влади, припустив, що мікрохвильові атаки на дипломатів США Куба організувала за участю Росії. Москва, на думку Фрея, зацікавлена в підриві кубинсько-американських відносин, які почали поліпшуватися.

Теми: СШАРосія


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