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WP: Разведка США подозревает Россию в акустических атаках на Кубе в 2017 году

Понедельник, 28 июня 2021, 07:18

Разведка США подозревает Россию в акустических атаках, которые привели к появлению ряда загадочных симптомов у по меньшей мере 19 американских дипломатов на Кубе в 2017 году.

Источник: The Washington Post - высокопоставленный чиновник администрации

Дословно: "Куба отрицает ответственность за неустановленные черепно-мозговые травмы, причина которых до сих пор не установлена. После сообщений о подобных случаях в Китае, России и даже в Штатах, сотрудники американской разведки теперь заявляют, что они подозревают, что в этом виновата Россия, возможно, за счет использования микроволн или других форм направленной энергии".

Детали: Сообщается, что ожидаются новые раунды расследований.

Предыстория:

  • В 2017 году Госдепартамент США заявил, что рассматривает возможность закрытия посольства на Кубе через загадочные симптомы, среди которых тошнота, головокружение и временная потеря слуха или памяти, наблюдались в 19 дипломатов из США.
  • Сообщалось, что для причинения симптомов использовали "звуковые атаки".
  • Тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что именно правительство Кубы ответственен за атаки.
  • Подробный медицинский отчет об акустических атаки появился в марте 2018 года.
  • В 2018 году американский ученый Алан Фрей, который длительное время работал консультантом ряда федеральных органов власти, предположил, что микроволновые атаки на дипломатов США Куба организовала с участием России. Москва, по мнению Фрея, заинтересована в подрыве кубинско-американских отношений, которые начали улучшаться.

Темы: СШАРосcия


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