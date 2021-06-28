WP: Разведка США подозревает Россию в акустических атаках на Кубе в 2017 году

Разведка США подозревает Россию в акустических атаках, которые привели к появлению ряда загадочных симптомов у по меньшей мере 19 американских дипломатов на Кубе в 2017 году.

Источник: The Washington Post - высокопоставленный чиновник администрации



Дословно: "Куба отрицает ответственность за неустановленные черепно-мозговые травмы, причина которых до сих пор не установлена. После сообщений о подобных случаях в Китае, России и даже в Штатах, сотрудники американской разведки теперь заявляют, что они подозревают, что в этом виновата Россия, возможно, за счет использования микроволн или других форм направленной энергии".

Детали: Сообщается, что ожидаются новые раунды расследований.



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