Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів і мінометів — штаб
Понеділок, 28 червня 2021, 07:50
27 червня на Донбасі було чотири порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Неподалік Старогнатівки російські окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів.
На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
На півночі Луганщини зафіксували проліт ворожого безпілотника (типу "Орлан-10") з перетином лінії розмежування. БПЛА подавили засобами РЕБ.
Нагадаємо: Крім того, 27 червня внаслідок ворожого обстрілу український військовий отримав осколкове поранення.
Українська правда