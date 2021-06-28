Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів і мінометів — штаб

Понеділок, 28 червня 2021, 07:50
Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів і мінометів — штаб

27 червня на Донбасі було чотири порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На півночі Луганщини зафіксували проліт ворожого безпілотника (типу "Орлан-10") з перетином лінії розмежування. БПЛА подавили засобами РЕБ.

Нагадаємо: Крім того, 27 червня внаслідок ворожого обстрілу український військовий отримав осколкове поранення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаРосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
війна
Росіяни безуспішно намагалися наступати на 4 напрямках – зведення Генштабу
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
У Росії кажуть, що надання Україні касетних снарядів "жодним чином" не змінить хід війни
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: