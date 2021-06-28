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Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів і мінометів — штаб

Понеділок, 28 червня 2021, 07:50

27 червня на Донбасі було чотири порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На півночі Луганщини зафіксували проліт ворожого безпілотника (типу "Орлан-10") з перетином лінії розмежування. БПЛА подавили засобами РЕБ.

Нагадаємо: Крім того, 27 червня внаслідок ворожого обстрілу український військовий отримав осколкове поранення.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбас


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