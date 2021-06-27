Окупанти поранили українського військового

У неділю внаслідок ворожого обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Неподалік Старогнатівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті ворожого вогню один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний".

Деталі: Загалом з початку доби 27 червня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого БПЛА (типу "Орлан-10") з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був своєчасно подавлений засобами РЕБ.