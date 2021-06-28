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Оккупанты били на Донбассе из гранатометов и минометов — штаб

Понедельник, 28 июня 2021, 07:50
Оккупанты били на Донбассе из гранатометов и минометов — штаб

27 июня на Донбассе было четыре нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского беспилотника (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА подавили средствами РЭБ.

Напомним: Кроме того, 27 июня в результате вражеского обстрела украинский военный получил осколочное ранение.

Украинская правда

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Темы: войнаРосcияДонбасс
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