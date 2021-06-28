Оккупанты били на Донбассе из гранатометов и минометов — штаб
Понедельник, 28 июня 2021, 07:50
27 июня на Донбассе было четыре нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов.
На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского беспилотника (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА подавили средствами РЭБ.
Напомним: Кроме того, 27 июня в результате вражеского обстрела украинский военный получил осколочное ранение.
Украинская правда