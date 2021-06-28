Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховна Рада у вівторок проведе два засідання

Понеділок, 28 червня 2021, 17:12
Верховна Рада у вівторок проведе два засідання

Верховна Рада у вівторок проведе, крім запланованого, ще й позачергове засідання за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Джерело: голова ВР Дмитро Разумков у Facebook

Дослівно: "Завтра Верховна Рада, окрім запланованого пленарного засідання, збереться ще й на позачергове – за ініціативою президента України. Щойно підписав відповідне розпорядження. Початок – о 16.00".

Деталі: Відповідно до розпорядження, до розгляду на позачерговому засіданні заплановано 7 законопроєктів.

Серед них – проєкт закону про критичну інфраструктуру (№5219), проєкт закону про основи національного спротиву (№5557) та у зв‘язку з ухваленням цієї ініціативи – збільшення чисельності Збройних Сил України (№5558).

Крім того, парламент планує розглянути законопроєкт про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (№3743) та низку інших проєктів законів.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: