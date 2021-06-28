Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Верховная Рада во вторник проведет два заседания

Понедельник, 28 июня 2021, 17:12

Верховная Рада во вторник проведет, кроме запланированного, еще и внеочередное заседание по инициативе президента Владимира Зеленского.

Источник: председатель ВР Дмитрий Разумков в Facebook

Дословно: "Завтра Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, соберется еще на внеочередное – по инициативе президента Украины. Только что подписал соответствующее распоряжение. Начало – в 16.00".

Детали: Согласно распоряжению, к рассмотрению на внеочередном заседании запланировано 7 законопроектов.

Среди них – проект закона о критической инфраструктуре (№5219), проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с принятием этой инициативы – увеличении численности Вооруженных Сил Украины (№5558).

Кроме того, парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№3743) и ряд других проектов законов.

 

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: угроза штамма Delta, матчи "Евро-2020"

В Европе изменились лидеры по суточной смертности от Covid

ОбновленоСитуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН

Британия зафиксировала самое высокое количество случаев коронавируса с конца января

Евро-2020: Швейцария в серии пенальти переиграла чемпионов мира

Зеленский наградил орденами двух авторов Конституции

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский внес в Раду законопроект про большой герб Украины
Слуга народа рассказал, почему законопроект о ликвидации ОАСК лежит без движения
10 лет на защите Конституции: как побороли кнопкодавство
Последние новости
08:00
Главные новости понедельника и ночи: угроза штамма Delta, матчи "Евро-2020"
07:35
Сутки в зоне ООС: два обстрелы, ранен боец
07:20
Facebook впервые достиг стоимости более $1 триллиона
06:41
В Европе изменились лидеры по суточной смертности от Covid
06:21
"Мы продолжаем работать с австрийцами" – Госдеп об экстрадиции Фирташа
05:45
Байден не планирует посещать Олимпийские игры в Токио – Белый дом
04:51
Индия опередила США по количеству прививок против Covid
04:08
ОбновленоСитуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН
03:12
Госдеп не рекомендует гражданам США ехать в Россию из-за терроризма
02:35
Военную базу США в Сирии атаковали ракетами – СМИ
Все новости...