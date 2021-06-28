Верховная Рада во вторник проведет два заседания

Верховная Рада во вторник проведет, кроме запланированного, еще и внеочередное заседание по инициативе президента Владимира Зеленского.

Источник: председатель ВР Дмитрий Разумков в Facebook

Дословно: "Завтра Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, соберется еще на внеочередное – по инициативе президента Украины. Только что подписал соответствующее распоряжение. Начало – в 16.00".

Детали: Согласно распоряжению, к рассмотрению на внеочередном заседании запланировано 7 законопроектов.

Среди них – проект закона о критической инфраструктуре (№5219), проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с принятием этой инициативы – увеличении численности Вооруженных Сил Украины (№5558).

Кроме того, парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (№3743) и ряд других проектов законов.