У МЗС РФ назвали вимоги Чехії про компенсацію вимаганням

У Москві розцінили як вимагання вимоги Чехії про компенсацію за збиток від вибухів на військових складах в селі Врбетіце в 2014 році.

Джерело: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький в Telegram, Інтерфакс

Дослівно Захарова: "Хочу нагадати. Зазвичай тих, хто діє подібним чином – без суду і слідства, з погрозами та образами вимагає грошей – називають вимагачами".

Деталі: У свою чергу, Слуцький заявив, що Росія не стане задовольняти вимоги Чехії з виплати 25,5 млн євро у зв'язку з вибухами на збройових складах під Врбетіце, оскільки вважає їх "абсурдними".

"Що сказати: вухо від оселедця скоріше дочекаються чеські політики, ніж будь-яких компенсацій від Росії. Всі претензії їм варто надіслати організаторам та режисерам цієї шитої білими нитками провокації", - написав Слуцький.

Що передувало: Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив російському послу в Чехії дипломатичну ноту, в якій міститься вимога повністю відшкодувати збиток, заподіяний вибухом у 2014 році на військових складах у Врбетіце.

Чеська влада оцінила збиток у 650 млн крон (приблизно 25,5 млн євро).