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В МИД РФ назвали требования Чехии о компенсации вымогательством

Понедельник, 28 июня 2021, 20:05
В МИД РФ назвали требования Чехии о компенсации вымогательством

В Москве расценили как вымогательство требования Чехии о компенсациях за ущерб от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году.

Источник: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram, Интерфакс

Дословно Захарова: "Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом – без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег – называют вымогателями".

Детали: В свою очередь, Слуцкий заявил, что Россия не станет удовлетворять требования Чехии по выплате 25,5 млн евро в связи со взрывами на оружейных складах во Врбетице, поскольку считает их "абсурдными".

"Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации", – написал Слуцкий.

Что предшествовало: Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывом на военных складах во Врбетице.

Чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро).

Темы: РосcияЧехия
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