Євро-2020: Іспанія вибила Хорватію у матчі з вісьмома голами

Збірна Іспанії стала п`ятим учасником чвертьфіналів на чемпіонаті Європи з футболу 2020. В 1/8 фіналу у додатковий час Іспанія виграла з рахунком 5:3 у Хорватії.

Поєдинок пройшов у Копенгагені у понеділок 28 червня.

Іспанія оформила курйозний автогол у свої ворота вже на 20-й хвилині зустрічі. Педрі майже від центра поля відпасував на воротаря, а Унай Сімон взяв і промазав по м`ячу, що помпезно закотився у ворота на радість хорватських фанів - 1:0. До цього моменту іспанці мали перевагу та кілька разів небезпечно атакували. Після пропущеного м`яча вже більш загостро заграли ховрати. Сильно бив з метрів десяти Нікола Влашич, але не влучив у ворота.

На 38-й хвилині Іспанія зрівняла рахунок. Пабло Сарабія вдало зіграв на добивання після сейву від воротаря хорватів - 1:1.

На 57-й хвилині другого тайму іспанці повели в рахунку. Після подачі з флангу влучного удару головою завдав Сесар Аспілікуета - 2:1. Перший удар хорватів у площину воріт стався на 67-й хвилині. Бив з метрів десяти Йошко Гвардіол і Унай Сімон рятує свою команду від голу. На 72-й хвилині іспанці забивають, але Альваро Мората був в офсайді і взяття воріт скасоване. Через п`ять хвилин Іспанія таки забиває третій м`яч. Після помилки захисника Ферран Торрес вибіг сам на сам з голкіпером і переграв Домініка Ліваковича - 3:1. Але на цьому гра лише розпочалася.

На 85-й хвилині Мірослав Оршич проштовхнув м`яча, що вже за лінію воріт вибив захисник іспанців, але суддя Джайнет Чакир взяття воріт зафіксував - 3:2. На другій доданій хвилині Хорватія зрівнює рахунок і переводить гру в додаткові два екстратайми. Маріо Пашаліч ударом головою з метрів 11-ти пробив Сімона - 3:3.

На старті третього мінітайму Хорватія була ближчою до забитого голу. Міслав Ольшич класно бив з метрів 18-ти і трохи вище воріт полетів м`яч. За кілька хвилин ще один момент у хорватів. Цього разу сейв видав Сімон після удару з метрів шести Андрєя Крамарича.

Відповідь Іспанії була у вигляді четвертого забитого голу. Мората з кута воротарського майданчик вистрілив під поперечку воріт - 4:3. На 103-й хвилині Мікель Оярсабаль зробив рахунок 5:3.

Завершальна 15-хвилинка пройшла за переваги іспанців. Свої моменти не використали Мората та Дані Ольмо, після удару якого м`яч влучив у стійку воріт.

У чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з переможцем матчу Франція - Швейцарія.