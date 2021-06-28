Евро-2020: Испания выбила Хорватию в матче с восемью голами

Сборная Испании стала пятым участником четвертьфиналов на чемпионате Европы по футболу 2020. В 1/8 финала в дополнительное время Испания выиграла со счетом 5:3 у Хорватии.

Поединок прошел в Копенгагене в понедельник 28 июня.

Испания оформила курьезный автогол в свои ворота уже на 20-й минуте встречи. Педри почти от центра поля отпасовал на вратаря, а Унай Симон взял и промазал по мячу,который помпезно закатился в ворота на радость хорватских фанатов - 1:0. К этому моменту испанцы имели преимущество и несколько раз опасно атаковали. После пропущенного мяча уже более более остро заиграли ховраты. Сильно бил метров с десяти Никола Влашич, но не попал в ворота.

На 38-й минуте Испания сравняла счет. Пабло Сарабия удачно сыграл на добивание после сейва от вратаря хорватов - 1:1.

На 57-й минуте второго тайма испанцы повели в счете. После подачи с фланга точный удар головой нанес Аспиликуэта - 2:1. Первый удар хорватов в створ произошел на 67-й минуте. Бил метров с десяти Йошко Гвардиол и Унай Симон спасает свою команду от гола. На 72-й минуте испанцы забивают, но Мората был в офсайде и взятие ворот отменено. Через пять минут Испания таки забивает третий мяч. После ошибки защитника Ферран Торрес выбежал один на один с голкипером и переиграл Доминика Ливаковича - 3:1. Но на этом игра только началась.

На 85-й минуте Мирослав Оршич протолкнул мяч, что уже за линию ворот выбил защитник испанцев, но судья Джайнет Чакыр взятия ворот зафиксировал - 3:2. На второй добавленной минуте Хорватия сравнивает счет и переводит игру в дополнительные два экстра тайма. Марио Пашалич ударом головой метров с 11-ти пробил Симона - 3:3.

На старте третьего минитайма Хорватия была ближе к забитому голу. Мислав Ольшич классно бил метров с 18-ти и чуть выше ворот полетел мяч. Через несколько минут еще один момент у хорватов. На этот раз сейв выдал Симон после удара метров с шести Андрея Крамарича.

Ответ Испании был в виде четвертого забитого гола. Мората с угла вратарской площадки выстрелил под перекладину ворот - 4: 3. На 103-й минуте Микель Оярсабаль сделал счет 5:3.

Заключительная 15-минутка прошла с преимуществом испанцев. Свои моменты не использовали Мората и Дани Ольмо, после удара которого мяч попал в штангу ворот.

В четвертьфинале Испания встретится с победителем матча Франция - Швейцария.